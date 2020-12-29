Лукашенко заявил, что спецслужбы пресекли попытки "взрывать дома и улицы"

Он считает, что под недовольство некоторых граждан властью "подлезли" боевики.

Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии пресекли попытки "взрывать дома и улицы". Также, заявил он, спецслужбы отследили каналы поставки боеприпасов и взрывчатки.

Лукашенко заявил, что под недовольство некоторых граждан властью "подлезли" боевики. По его словам, КГБ скоро обнародует факты о том, что некоторые пытались взорвать дома и улицы.

Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их. Александр Лукашенко

Ранее мы писали, что власти Белоруссии оперативно изменят законы в связи с внутриполитической ситуацией.

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