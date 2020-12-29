В связи с событиями во втором полугодии 2020 года, законодательство должно быть усовершенствовано.

Власти Белоруссии оперативно изменят законы в связи с внутриполитической ситуацией. Об этом рассказал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов во время встречи с Александром Лукашенко.

В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены. Александр Рахманов, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии

Он отметил, что, в связи с событиями во втором полугодии 2020 года, законодательство должно быть усовершенствовано — для того, чтобы оно могло "своевременно и оперативно реагировать на любые вызовы и угрозы".

Рахманов заметил, что массовые мероприятия в Белоруссии приводили к сопротивлению правоохранителям. Также, по его словам, к ним привлекали несовершеннолетних.

Ранее Мишустин предложил обсудить взаимные визиты ученых и артистов РФ и Белоруссии в 2021 году.

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