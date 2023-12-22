Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну

По его словам, у властей есть закрытая информация о попытках НАТО втянуть Белоруссию в конфликт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну пытаются втянуть в войну. Об этом он рассказал на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

По словам главы республики, у властей есть закрытая информация о попытках НАТО втянуть Белоруссию в конфликт, который подорвал бы правящий в стране режим. Он также отметил заявления Польши о том, что конфликт на Украине дает Варшаве "возможность сменить белорусский режим". Лукашенко подчеркнул, что таким образом формируются предпосылки для нового передела европейского континента.

И наши беглые мечтают стать участниками этого процесса. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал опасения о риске третьей мировой войны небезосновательными.

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