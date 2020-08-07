Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

По его словам, всё зависит от ситуации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Владимир Путин покинет пост президента до 2036 года. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Нет, это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По его словам, всё зависит от ситуации, а она в России, по его словам, лучше не будет.

Глава республики считает, что президент России найдёт на этот пост человека, который сможет продолжить нынешний путь развития страны.

Ранее Лукашенко заявил о сигнале Украины о "проникновении боевиков" с юга.

Видео: YT / В гостях у Гордона