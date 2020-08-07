Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Владимир Путин покинет пост президента до 2036 года. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Нет, это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
По его словам, всё зависит от ситуации, а она в России, по его словам, лучше не будет.
Глава республики считает, что президент России найдёт на этот пост человека, который сможет продолжить нынешний путь развития страны.
Ранее Лукашенко заявил о сигнале Украины о "проникновении боевиков" с юга.
Видео: YT / В гостях у Гордона
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все