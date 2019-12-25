Лукашенко рассказал, кого из оппозиционеров не помилует

Глава Белоруссии оценил работу "лохушек-тихушек".

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не помилует уехавших представителей оппозиционного движения республики, которых "кровь на руках" из-за причастности к организациям диверсий на территории страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с местными журналистами. Политик пояснил прессе, что будет идти в этом вопросе до конца, так как никогда не был предателем. Политик напомнил СМИ, что в так называемом "полку Калиновского" (воюющем в рядах Вооруженных сил Украины против России формировании белорусов, признанном в экстремистским движением, деятельность запрещена) состоит не более двухсот человек. При этом в полку фиксируется многочисленные жертвы, а оставшиеся в живых хотят вернуться домой и "жить в диктатуре". Однако, по мнению Лукашенко, их не пускают обратно, так как сзади за ними находятся заградотряды.

Там помилования уже не было бы. Потому что они столько вреда стране принесли. Эти организаторы типа "лохушек-тихушек" деньги миллионами получают, мы это тоже видим. Они деньги прикарманивают, а этих дураков - кого на фронт, кого в Беларусь, чтобы диверсии совершали, перебрасывают. Эти мерзавцы. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого