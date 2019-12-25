Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что будет болеть за победу Дональда Трампа на выборах президента США. Таким образом политик ответил на вопрос местных журналистов о том, кто же может одержать лидерство на президентских выборах, запланированных Вашингтоном в 2024 году. По словам главы республики, не так важно, кто в США выиграет избирательную гонку.
Байден там, не Байден. Что скажут, то и делает. Он что, сам принимает решения? Принимают соответствующие люди. Поэтому там невероятное может произойти... Но если побеждает Трамп… Одно дело предвыборная кампания, когда все могут красиво говорить. Но говорить - это одно, а решать вопросы - это совсем другое.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
По м нению Александра Лукашенко, Дональд Трамп как лидер страны более решителен и может принимать решения наперекор тем, кто контролирует ситуацию. В частности, политику придется хотя бы частично выполнить данные обещания по прекращению украинского конфликта. В Белорусии напомнили, что экс-глава Белого дома обещал избирателям решить вопрос за сутки с момента своего переизбрания на высшую должность.
Лукашенко рассказал подробности помилования Сапеги.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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