Лукашенко призвал белорусские нефтяные компании не унижаться перед Россией

Президент страны призвал к деловому решению проблемы.

Александр Лукашенко заявил, что белорусские нефтеперерабатывающие компании не должны унижаться перед Россией. Речь идет о переговорах по поводу компенсаций ущерба от загрязненной российской нефти.

Президент Белоруссии призвал к деловому решению проблемы по нефтепроводу "Дружба". 25 апреля поставки российской нефти на Украину, в Германию, Польшу и Белоруссию приостановили из-за загрязнения. В сырье выявили высокое содержание хлора.

Ранее сообщалось, что Москва компенсирует реальные издержки без учета упущенной выгоды от изменения цен на нефть и нефтепродукты в период выявления загрязнения.

Видео: YouTube / CTV.BY ; нефтепровод "Дружба"