Он рассказал о штурме Капитолия, разгонах демонстрантов в европейских странах, карантине.

Александр Лукашенко призвал Запад не указывать Белоруссии, как жить. Заявление он сделал во время шестого Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко рассказал о штурме Капитолия, разгонах демонстрантов в европейских странах, карантине.

Они не имеют ни политического, ни морального права указывать ни нам, ни другим, как жить и управлять государством. Александр Лукашенко

Ранее Лукашенко назвал белорусов святым народом. Политик объяснил, что считает свой народ святым, так как граждане республики готовы помочь каждому, кто к ним обратится, даже, если это придется сделать в ущерб собственным интересам.

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