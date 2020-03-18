В пример политик привел отношение поляков к белорусам.

Александр Лукашенко назвал белорусов святым народом. Об этом глава государства рассказал во время выступления на Всебелорусском народном собрании, которое проходит во Дворце Независимости республики в Минске.

Недавно поляки, увидев, как мы "плохо" боремся с пандемией, вообще сняли всякие ограничения, экзамены и тестирования для наших врачей и медсестер. Только приезжайте, помогите спасти народ Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик объяснил, что считает свой народ святым, так как граждане республики готовы помочь каждому, кто к ним обратится, даже, если это придется сделать в ущерб собственным интересам. Однако Лукашенко считает, что белорусы никогда не позволят никому "понукать нами". Глава государства подчеркнул, что нацию 20 веков ставили на колени, поэтому сейчас она будет жить своим умом.

Лукашенко назвал одну из причин давления на Белоруссию.

Видео: Telegram/Пул Первого