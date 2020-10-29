Лукашенко отказался говорить о Тихановской в интервью CNN

Глава Белоруссии рассказал о местной оппозиции.

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался говорить о Светлане Тихановской в интервью американскому телеканалу CNN. С политиком беседовал корреспондент Мэттью Чэнс.

Значит, про персонаж в женском роде я не буду говорить. Я не воюю с женщинами, и я не хочу характеризовать ее. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению главы республики, лидер оппозиции является человеком, который имеет другую точку зрения и при этом проживает за пределами Белоруссии. Лукашенко заметил, что "знает этих людей" (речь идет о сторонниках оппозиции). Он уверен, что активисты встали на сторону Запада и получают от иностранных держав денежную поддержку.

Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белоруссами.

Фото: CNN