Лукашенко отказался говорить о Тихановской в интервью CNN

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался говорить о Светлане Тихановской в интервью американскому телеканалу CNN. С политиком беседовал корреспондент Мэттью Чэнс.
Значит, про персонаж в женском роде я не буду говорить. Я не воюю с женщинами, и я не хочу характеризовать ее.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
По мнению главы республики, лидер оппозиции является человеком, который имеет другую точку зрения и при этом проживает за пределами Белоруссии. Лукашенко заметил, что "знает этих людей" (речь идет о сторонниках оппозиции). Он уверен, что активисты встали на сторону Запада и получают от иностранных держав денежную поддержку.
Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белоруссами.
Фото: CNN
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