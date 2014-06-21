В Минске рассказали, в каком случае попросят РФ разместить на территории республики ядерные заряды.

Белорусский президент Александр Лукашенко не планирует размещать или создавать в Белоруссии ядерное оружие. Такое заявление лидер республики сделал в интервью для японского телеканала TBS. Отрывок из сюжета размещен в Telegram-канале "Пул Первого".

Я не планирую размещать, производить здесь, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Корреспондент задал уточняющий вопрос лидеру республики о том, могут ли измениться его планы в случае ухудшения ситуации. Александр Лукашенко уточнил, что не думает, что такая ситуация наступит. Политик уверен в том, что ни на Западе, ни в США еще "не все обезумели до такой степени", чтобы конфликты решались через ядерное оружие. При этом, если Вашингтон, Лондон или Париж решат разместить атомное вооружение в непосредственной близости от государственных границ Белоруссии, то Минск потребует от президента России Владимира Путина вернуть ядерное оружие в республику. Это необходимо для того, чтобы не повторилась история Хиросимы и Нагасаки.

Лукашенко назвал Россию и Белоруссию одним целым в экономике.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого