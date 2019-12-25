Александр Лукашенко назвал условие ухода из власти. Заявление он сделал во время выступления на Всебелорусском народном собрании.
Политик заявил, что условием его ухода будет отсутствие протестных акций в республике, а также обеспечение безопасности его сторонников. Мнения, по его словам, также должны высказываться в рамках действующего законодательства.
Главное условие исхода из власти в стране - мир, порядок, никаких протестных действий.
Александр Лукашенко
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой.
Фото: pixabay.com
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