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Лукашенко назвал условие ухода из власти
Сегодня, 15:26
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matveyvn

Лукашенко назвал условие ухода из власти

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Условием его ухода будет отсутствие протестных акций в республике.

Александр Лукашенко назвал условие ухода из власти. Заявление он сделал во время выступления на Всебелорусском народном собрании.

Политик заявил, что условием его ухода будет отсутствие протестных акций в республике, а также обеспечение безопасности его сторонников. Мнения, по его словам, также должны высказываться в рамках действующего законодательства.

Главное условие исхода из власти в стране - мир, порядок, никаких протестных действий.

Александр Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой.

Фото: pixabay.com

Теги: белоруссия, лукашенко, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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