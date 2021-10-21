Он также уверен, что людей с коронавирусом будет проще лечить, чем людей с онкологией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус будущим лекарством от онкологических заболеваний. Об этом он рассказал на встрече с врачами РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.

По словам Лукашенко, COVID-19 способствовал тому, что люди практически не болели гриппом. Он также сообщил о подозрениях местных онкологов, что онкология в стране значительно упала. Глава государства уверен, что людей с коронавирусом будет проще лечить, чем людей с онкологией.

Это вам тяжело, а нам легче, чем онкологических. Поэтому дай Бог, чтобы COVID-19 был лекарством от онкологических заболеваний. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о готовности привиться в ногу белорусской вакциной.

Видео: Telegram / Пул Первого