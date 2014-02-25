Лукашенко: многие оппозиционеры хотят вернуться в Белоруссию

По словам главы республики, многие из них не знают, как это сделать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие оппозиционеры хотят вернуться обратно в страну. Об этом он заявил на встрече с пионерским активом в честь празднования 100-летия пионерского движения.

Лукашенко напомнил, что после президентских выборов в августе 2020 года многие из тех, кто участвовал в акциях протеста, покинули Белоруссию. Однако сейчас, по его информации, многие из них хотят вернуться в республику, но не знают, как это сделать.

Стыдно, неудобно: сбежали, а теперь как вернуться? Пусть думают. Как бежали, так пусть и возвращаются. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко предложил использовать опыт Китая в информационной безопасности.

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