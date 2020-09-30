Лукашенко: Еревану и Баку надо найти решение для развязки конфликта

Еревану и Баку надо найти решение для развязки конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности стран ОДКБ.
Глава республики отметил, что поддерживает позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, на него и нынешнюю власть Армении обрушились вне недостатки. Он также заявил, что азербайджанцы и армяне являются родными народами.
Как два пальца на одной руке. И что хочешь с этим, то и делай.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что санкции превратились в комплексную угрозу глобального масштаба.
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