  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:52
68
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко: Еревану и Баку надо найти решение для развязки конфликта

0 0

Он также заявил, что азербайджанцы и армяне являются родными народами.

Еревану и Баку надо найти решение для развязки конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности стран ОДКБ.

Глава республики отметил, что поддерживает позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, на него и нынешнюю власть Армении обрушились вне недостатки. Он также заявил, что азербайджанцы и армяне являются родными народами.

Как два пальца на одной руке. И что хочешь с этим, то и делай.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что санкции превратились в комплексную угрозу глобального масштаба.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: азербайджан, александр лукашенко, армения, конфликт, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии