Глава Белоруссии рассказал о работе на экономических рынках мира.

Санкционное давление из инструмента принуждения к миру и безопасности превратились из-за Запада в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Соответствующее мнение в ходе выступления на заседании Комитета с секретарями советов безопасности государств ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) высказал белорусский президент Александр Лукашенко. Политик уточнил, что это давление сказывается и на ОДКБ, так как обрекли целые регионы на "голод, холод и нищету".

Мы же видим с россиянами, как визитеры-американцы поехали, начиная от Армении и заканчивая Таджикистаном, начинают давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Мы не хотим, ни белорусы ни россияне, чтобы вы попали под санкции, сотрудничая нами. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политики добавил, что страны ОДКб ничего не получат от присоединения к ограничениям недружественных государств, а только потеряют в экономическом плане. По мнению Александра Лукашенко, требуется, по возможности, смотреть "в одну сторону". В Минске считают, что глобальные экономические рынки уже заняты, поэтому будет сложно пробиваться даже в африканский регион, так как там сталкиваются национальные интересы США, КНР и Евросоюза.

Лукашенко планирует предложить Путину выработать план внутреннего развития СГ и ОДКБ.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого