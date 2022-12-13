Лукашенко: Белоруссии и России не стоит уходить с международных площадок

Глава республики напомнил о пословице "собака лает - караван идет".

Лукашенко считает, что Белоруссии и России не стоит уходить с международных площадок, несмотря на провокации и внешнее давление. В ходе выступления перед местными журналистами президент Белоруссии рассказал о том, что коллективный Запад может визжать и кричать, но республика пойдет своей дорогой. Политик подтвердил свои слова известной пословицей "собака лает - караван идет". Он призвал коллег действовать по этому принципу, а не обращать внимания и не комментировать антибелорусские и антироссийские выпады.

Они ждут, что мы уйдем оттуда. Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Показывать их наглость и идиотизм. Все, больше ничего не надо Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик уверен в том, что в составе Организации Объединенных Наций сильные государства давят на меньшие. Александр Лукашенко пояснил, что на такие задачи Америка печатает доллары, после чего уведомляет государства о том, что если они не проголосуют так, как нужно Вашингтону, то не получат денежные средства. Белорусский лидер заметил, что в рамках ООН страны ни разу не приняли нормального решения не только по военным действиям, но также и относительно уровня бедности в мире или гуманитарной помощи

Захарова заявила, что недопуск российских спортсменов на соревнования грубо нарушает право.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого