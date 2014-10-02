Луис Тоби стал первым в истории темнокожим чемпионом по боксу в Петербурге

В финальном поединке Тоби победил Никиту Батечко.

В Северной столице завершился чемпионат по боксу, где в весовой категории до 92 кг победу одержал темнокожий спортсмен Онголо Онголо Луис Тоби. Об этом сообщила Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга на своей странице в социальных сетях.

В финальном поединке Тоби встретился с Никитой Батечко, которого уверенно победил, завоевав новое звание. Батечко занял второе место, а бронзовые медали разделили Дмитрий Захарьев и Валерий Пугачёв.

Чемпионат собрал лучших боксёров города, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства и спортивную борьбу. Победа Тоби стала ярким событием турнира, подчеркнув его профессионализм и целеустремлённость.В дальнейшем спортсмен будет представлять Санкт-Петербург на всероссийских и международных соревнованиях.

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Видео: ВКонтакте / Спортивная Федерация Бокса Санкт-Петербурга