Луга вошла в топ-10 популярных направлений на зимние каникулы

Дешевле всего будет отдохнуть в Казани, дороже – в Симферополе.

Специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали десятку городов, куда россияне чаще всего покупают билеты с декабря по февраль. В список попали Казань, Суздаль, Великий Устюг, Луга, Тула и др.

В среднем жители России тратят на жилье в зимние каникулы от 2 до 7,4 тысяч рублей за сутки. Дешевле всего будет отдохнуть в Казани – 3153 рубля за 3,5 ночи. Самый дорогой отдых в Симферополе – 7360 рублей за 2,5 ночи. Две ночи в Луге Ленобласти обойдутся в 5850 рублей.

Ранее стало известно, где отдыхали прошлым летом петербуржцы.

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