Лучшие журналисты Петербурга получат премию Правительства

Победителя в каждой номинации ждет приз в размере 200 тысяч рублей.

В понедельник, 19 октября, в Петербурге стартовал прием заявок на соискание премий правительства города в области журналистики в текущем году.

Сообщается, что каждого из победителей в семи номинациях наградят денежным призом в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском медиацентре.

На конкурс могут подать опубликованные в эфире городских СМИ с 9 октября 2019 года по 18 октября 2020 года журналистские работы. К участию допускают как отдельных авторов, так и коллективы. На размышления и подачу заявки отводится месяц: до 19 ноября.

В этом году приоритетное место отдали темам: 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, реализация национальных проектов в Санкт-Петербурге, профилактика и борьба с коронавирусной инфекцией, волонтерское движение в городе.

Ранее мы писали, что выпускник Консерватории им. Римского-Корсакова стал победителем конкурса хореографов Дианы Вишневой.

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