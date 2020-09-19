Авторы лучших молодежных проектов получат 125 тыс. рублей от властей Петербурга

На конкурс было заявлено 300 работ в сфере экологии, информационной безопасности, культуры, медицины, образования.

В субботу, 6 ноября, стало известно, что 30 авторов лучших молодежных проектов получат премию от правительства Петербурга "Лучший молодежный проект". Так, каждый участник получит по 125 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Смольном добавили, что в прошлом году призовой фонд составлял 100 тыс. рублей. Как рассказал губернатор Петербурга, этот конкурс позволяет талантливым и инициативным молодым петербуржцам принимать участие в достижении стратегических целей развития Петербурга.

На конкурс было заявлено 300 работ в сфере экологии, информационной безопасности, культуры, медицины, образования. Один из победителей стал проект "Добровольчество в сфере реагирования на ЧС и пожарной безопасности. Он научит молодых людей основам работы при чрезвычайных ситуациях.

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