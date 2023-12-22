В Петербурге впервые вручили почетные знаки сотрудникам СМИ

С инициативой об учреждении этого почетного звания выступили представители петербургского отделения Союза журналистов России несколько лет назад.

16 января в петербургском Доме журналиста впервые в истории города вручили почетные знаки "Заслуженный работник средств массовой информации Санкт-Петербурга". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С инициативой об учреждении этого почетного звания выступили представители петербургского отделения Союза журналистов России несколько лет назад. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление в декабре 2023 года.

Звание могут получить журналисты, редакторы, монтажеры, операторы, корректоры, верстальщики и другие сотрудники, входящие в состав коллективов городских медиа и имеющие грамоту комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга или награды Союза журналистов России.

В 2024 году почетный знак получили специалисты из регионального информационного центра ИТАР-ТАСС, "Санкт-Петербургских ведомостей", службы информации филиала ВГТРК-ГТРК "Санкт-Петербург" и студии документальных фильмов "Телеинвест".

Ранее мы рассказывали о том, что более 60 тыс. человек получат почетные знаки к 80-летию со дня снятия блокады.

Фото: Telegram / Пиотровский Online