В Петербурге выберут лучших учителей и воспитателей

В качестве награды лучшим учителям полагается премия в размере 200 тыс., а лучшим воспитателям – в размере 00 тыс. рублей.

В Северной столице скоро назовут лучших учителей и воспитателей города. О соответствующем конкурсе пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В результате конкурсного отбора будут выбраны 30 лучших педагогов школьного и 50 – дошкольного образования. Экспертиза будет открытой, что поможет поддержать престиж учительской профессии. В качестве награды лучшим учителям полагается премия в размере 200 тыс., а лучшим воспитателям – в размере 00 тыс. рублей.

Конкурс в Петербурге проводят с 2011 года. Лучшими учителями называют педагогов, которые развивают в учениках творческий потенциал, способствуют повышению престижа профессии. Воспитатели также получают награду за использование творческого подхода в работе и развитие системы дошкольного образования.

Ранее Роспотребнадзор Петербурга напомнил о важности питьевого режима в школах.

Фото: Piter.TV