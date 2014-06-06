Жителям Ленобласти рассказали о лучших садовых днях июня

Месяц готовит новые вызовы для дачников.

Жителям и владельцам дач в Ленобласти посоветовали лучшие дни для посадок и полива растений в июне 2023 года. Календарь с соответствующими обозначениями разместил "Леноблводоканал".

Специалисты отметили, что первый месяц лета готовит новые вызовы для дачников, так как основные работы в огороде уже закончены, однако остается еще ряд незавершённый посадок. В начале лета садоводам советуют и обрабатывать растения, которые дадут урожай в наземной части. Это огурцы, томаты, баклажаны, перец, капуста, горох, фасоль и всевозможная зелень. Кроме того, можно заняться обработкой корнеплодов и корней. Наиболее подходящими днями для посадок в этом годы станут 1-2 июня, 15, 19-20 июня и 27-29 июня.

Также в организации дали советы по поливу растений: им лучше заниматься при помощи технической воды в ночное время суток.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти запечатлели цветение редких диких орхидей.

Фото: "Леноблводоканал"