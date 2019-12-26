Полицейские искали тротил в квартире на Будапештской

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что полиция Петербурга расследует заведомо ложное сообщение о минировании квартиры на Будапештской. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 7 ноября. По номеру 112 позвонила женщина, которая сообщила о минировании квартиры на Будапештской улице. Она отметила, что "там сегодня ночью должно взорваться 500 граммов тротила".

Специалисты незамедлительно выехали к месту событий. Оказалось, что в этой квартире живет пенсионерка. взрывчатки не обнаружили.

Прлиция выяснила, что незнакомка звонила с сим-карты, которая зарегистрирована на 38-летнего жителя Лодейнопольского района сим-карта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ищут 9-классницу, которая ушла из дома после ссоры с матерью.

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