Лоукостер запустил рейсы из Петербурга в Геленджик

Время в пути составит чуть больше трех часов.

Авиакомпания "Победа" запустила рейсы из Петербурга в Геленджик. Они будут осуществляться три раза в неделю. Об этом сообщила пресс-служба лоукостера.

Рейсы отправляются по вторникам, четвергам и субботам. Вылет назначен на 10:45, а уже спустя три часа самолет приземляется в Геленджике. Обратный рейс отправляется в 14:35. Вместимость самолета позволяет перевезти 189 пассажиров.

Ранее стало известно, что "Победа" запускает рейсы из Москвы и Петербурга в Воронеж.

Фото: Аэропорт Пулково / VK