Лоукостер запустил рейсы из Петербурга в Геленджик

Авиакомпания "Победа" запустила рейсы из Петербурга в Геленджик. Они будут осуществляться три раза в неделю. Об этом сообщила пресс-служба лоукостера.
Рейсы отправляются по вторникам, четвергам и субботам. Вылет назначен на 10:45, а уже спустя три часа самолет приземляется в Геленджике. Обратный рейс отправляется в 14:35. Вместимость самолета позволяет перевезти 189 пассажиров.
Ранее стало известно, что "Победа" запускает рейсы из Москвы и Петербурга в Воронеж.
Фото: Аэропорт Пулково / VK
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