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Лоукостер запустил рейсы из Петербурга в Геленджик
Сегодня, 13:10
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nadezhda_sib

Лоукостер запустил рейсы из Петербурга в Геленджик

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Время в пути составит чуть больше трех часов.

Авиакомпания "Победа" запустила рейсы из Петербурга в Геленджик. Они будут осуществляться три раза в неделю. Об этом сообщила пресс-служба лоукостера.

Рейсы отправляются по вторникам, четвергам и субботам. Вылет назначен на 10:45, а уже спустя три часа самолет приземляется в Геленджике. Обратный рейс отправляется в 14:35. Вместимость самолета позволяет перевезти 189 пассажиров. 

Ранее стало известно, что "Победа" запускает рейсы из Москвы и Петербурга в Воронеж. 

Фото: Аэропорт Пулково / VK 

Теги: лоукостер, перелет, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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