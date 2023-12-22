Лось в Нижне-Свирском заповеднике пришёл на солонец

В природе лоси ищут соль на болотах.

На фотоловушке в Нижне-Свирском заповеднике был заснят лось. Он пришел на солонец, где нашел для себя угощение.

Сотрудники заповедника рассказали, что в рационе лосей не всегда хватает минералов и микроэлементов, особенно важным является хлористый натрий. Из-за недостатка соли у животных может снижаться аппетит, они становятся слабыми и подверженными заболеваниям. Кроме того, соль необходима для нормального протекания беременности у самок и роста рогов у самцов.

В природе лоси ищут соль на болотах. Чтобы помочь им, сотрудники заповедника организуют солонцы.

Ранее мы сообщили о том, что мама-рысь с котятами попала в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник