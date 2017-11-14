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Alena_Zinovieva
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Лолите пришлось сесть на диету из-за проблем со здоровьем

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У певицы обнаружили песок в почках.

Лолите Милявской пришлось сесть на строжайшую диету из-за проблем со здоровьем. Недавно певица прошла медицинское обследование, которое выявило песок в почках. Медики посоветовали артистке тщательно следить за своим организмом во избежание еще больших проблем. Об этом сообщила Лолита в одном из интервью.

Она отметила, что теперь должна есть отварное мясо или готовить его на гриле. Также врачи рекомендовали ей исключить из рациона соль, которая приводит к сбоям в работе почек и отекам на лице. Звезда призналась, что выдерживать диету ей очень тяжело, так как она любит солененькое. "Однако здоровье дороже", — заключила певица.

Ранее Джеймс Кэмерон рассказал, почему он не ест мясо.

Видео: Instagram / lolitamilyavskaya

Теги: диета , лолита , песок в почках
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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