Локдаун в Австрии закончится для привитых 13 декабря. Об этом журналистам на первой пресс-конференции в должности канцлера сообщил Карл Нехаммер. Он анонсировал завершение общенационального карантина для привитой части населения. Жесткие ограничения были введены по стране 22 ноября. Бывший глава правительства Александер Шелленберг заверял прессу в том, что с 13 декабря меры больше не будут распространяться на привитых.
Решающим остается, если мы говорим о магазинах или ресторанах, каким образом открытие может состояться безопасно. Речь о деталях. Вопрос в том, как и при каких мерах безопасности это произойдет.
Карл Нехаммер, канцлер Австрии
Чиновник объяснил, что региональные власти имеют право в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки самостоятельно ужесточать или смягчать существующие меры борьбы с пандемией, согласованные федеральными чиновниками. С 1 февраля в Австрии вводится обязательная вакцинация граждан.
В Вене тысячи человек вышли на митинг против обязательной вакцинации от COVID-19.
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