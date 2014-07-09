Карл Нехаммер рассказал о снятии жестких мер с середины декабря.

Локдаун в Австрии закончится для привитых 13 декабря. Об этом журналистам на первой пресс-конференции в должности канцлера сообщил Карл Нехаммер. Он анонсировал завершение общенационального карантина для привитой части населения. Жесткие ограничения были введены по стране 22 ноября. Бывший глава правительства Александер Шелленберг заверял прессу в том, что с 13 декабря меры больше не будут распространяться на привитых.

Решающим остается, если мы говорим о магазинах или ресторанах, каким образом открытие может состояться безопасно. Речь о деталях. Вопрос в том, как и при каких мерах безопасности это произойдет. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Чиновник объяснил, что региональные власти имеют право в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки самостоятельно ужесточать или смягчать существующие меры борьбы с пандемией, согласованные федеральными чиновниками. С 1 февраля в Австрии вводится обязательная вакцинация граждан.

В Вене тысячи человек вышли на митинг против обязательной вакцинации от COVID-19.

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