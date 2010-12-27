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Лобода перенесла концерты из-за госпитализации
Вчера, 22:01
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IRINA_CHALKINA
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Лобода перенесла концерты из-за госпитализации

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Напомним, что вечером 23 октября 36-летнюю Светлану Лободу госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на почечное заболевание.

В среду, .24 октября, стало известно, что певица Светлана Лобода перенесла концерты из-за госпитализации. Об этом сообщается на официальной странице артистки.

Несколько минут назад Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке. Ближайшую неделю ей предписан строгий постельный режим. Состояние артистки удалось стабилизировать. Даты концертов в Москве переносятся. Вся подробная информация на сайте Crocus City Hall

говорится в сообщении

Напомним, что  что вечером 23 октября 36-летнюю Светлану Лободу госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на почечное заболевание.

Ранее мы сообщали о том, что Милонов не пускает ЛГБТ-представителей на кинофестиваль "Бок о Бок"

Фото:Светлана Лобода/вк

Теги: госпитализация лободы , концерт лободы , светлана лобода
Категории: Лента новостей Культура Музыка

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