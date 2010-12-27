В среду, .24 октября, стало известно, что певица Светлана Лобода перенесла концерты из-за госпитализации. Об этом сообщается на официальной странице артистки.
Несколько минут назад Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке. Ближайшую неделю ей предписан строгий постельный режим. Состояние артистки удалось стабилизировать. Даты концертов в Москве переносятся. Вся подробная информация на сайте Crocus City Hall
говорится в сообщении
Напомним, что что вечером 23 октября 36-летнюю Светлану Лободу госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на почечное заболевание.
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Фото:Светлана Лобода/вк