Лыжник Денис Спицов получил "бронзу" за проезд по трассе в 15 км свободным стилем

Российский лыжник занял третье место на Олимпиаде в Пхенчхане.

Утром 16 февраля российских спортсмен Денис Спицов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Лыжник стал третьим в дистанции со свободным стилем.

Первое место получил швейцарец Дарио Колоньи. Он преодолел необходимое расстояние за 23 секунды. Вторым к финишу пришел норвежец Симен Хегстад Крюгер. Он отстал от конкурента на 18,3 секунды.

Накануне наши соотечественники заняли “серебро” за команду по фигурному катанию, а также за мужские соревнования на скелетону. Медаль за лыжный спорт стала седьмой наградой России на Играх в Южной Корее.

Напомним, что наши спортсмены вынуждены выступать под флагом OAR — Olympic Athlete from Russia. Такие меры приняло антидопинговое ведомство в связи с подозрением в употреблении спортсменами запрещенных веществ.



Видео: YouTube/Вести35.РФ