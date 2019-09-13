Ливень снял номера с десятка автомобилей в Красносельском районе

Таблички-потеряшки разложили на газоне на проспекте Стачек в ожидании хозяев.

После мощного ливня, прошедшего в Петербурге во вторник вечером, десятки водителей вернулись из мокрого путешествия без автомобильных номеров. Петербуржцы из Красносельского района поделились фотографией "урожая", появившегося после спада ливневой воды: на газоне недалеко от общежитий морского технического университета "расцвели" десятки табличек с автономерами.

Вероятнее всего, автомобилисты растеряли жестяные цифры после поездки по затопленным дорогам. Мощный поток воды мог снять номера с машин и оставить их на "дне". Нашли ли потеряшки своих хозяев, авторы поста в соцсети не уточнили.

Во время вчерашнего дождя Петербург "хлебнул" достаточно проблем: подтопленные парадные, магазины, переходы.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"