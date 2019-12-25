Имад Хубалла рассказал об ожидаемом соглашении с РФПИ.

Ливан надеется производить 12 млн доз вакцины "Спутник Лайт" в год. Такое заявление сделал глава местного Минпрома Имад Хубалла в рамках онлайн-конференции. Чиновник заметил, что при этом страна планирует изготавливать по 60 млн доз препарата "Спутник V". Сейчас Бейрут ожидает завершения формальностей, необходимых для подписания производственного соглашения с Москвой.

Согласно соглашению, которое мы подписываем, предусмотрено производство 60 млн доз "Спутник V". Мы надеемся, что мы будем производить около 12 млн доз "Спутник Лайт" в год. Имад Хубалла, глава Минпрома Ливана

Напомним, что техническое соглашение на производство российской вакцины будет подписано с местной компанией "Арван". Со стороны Москвы договор будет подписан представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Фото: Pixabay.com