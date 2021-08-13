Группа Little Big выпустила совместный клип со Slava Marlow

Примечательно, что в ролике не снялся ни один человек.

Петербургская группа Little Big выпустила клип на свою новую песню "Ой да на рейве". Трек записан совместно с Артемом Готлибом, более известным под псевдонимом Slava Marlow. Ролик появился на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

Примечательно, что в клипе не снялся ни один человек. Главные роли в нем исполнили курицы, коровы, свиньи и лошади.

Ой на, на рэйве пацаны слэмятся Ой на, и разошлася стена смерти Ой на, и в сёркл-пите все кружатся Ой на, и хорошо, как на концерте. Гласят строки новой песни

Поклонники группы позитивно отреагировали на новый клип. Многие порадовались, что, наконец-то, "старый добрый Little Big вернулся".

"Самый оригинальный ваш клип!", "Круто, что ребята при своем статусе, все еще могут делать что-то чисто по приколу!", "Грим хороший, актеры, танцоры супер, да и клип со смыслом, лайк", "За что я люблю Little Big – высокая продуктивность, и при этом их песни различаются между собой", "Как перестать орать с этого видеоряда?" – написали комментаторы.

Ранее Little Big выпустили трек про усы, записанный с Неттой Барзилай.

Видео: YouTube / Little Big