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Little Big создали для Глюкозы новый мультипликационный клип

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Совместная песня артистов получила название Ebobo.

Петербургская панк-рэйв группа Little Big создала для певицы Глюкозы новый мультипликационный клип. Ролик на совместную песню артистов Ebobo доступен для просмотра на YouTube.

В клипе можно увидеть мультяшного героя, с которого начиналась карьера Глюкозы. Однако сейчас белокурая девочка предстает перед зрителями в более современном формате. Сама Глюкоза называет совместный проект с Little Big "трипом в подсознание".

Напряги напрягли

Достали, больше не берешь звонки

Москва из пробок лабиринт

А я в добавок делаю мозги

Ведь ты

Туру-ту-туру-ту-руру влюбился в дуру.

Гласят строки песни

За несколько часов с момента публикации клип собрал более 55 тысяч просмотров на YouTube.

Ранее "Ленинград" выпустил новый клип про уборку в Петербурге.

Видео: YouTube / Глюк"oZa

Теги: little big, глюкоза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Культура, Музыка,

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