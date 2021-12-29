Little Big создали для Глюкозы новый мультипликационный клип

Совместная песня артистов получила название Ebobo.

Петербургская панк-рэйв группа Little Big создала для певицы Глюкозы новый мультипликационный клип. Ролик на совместную песню артистов Ebobo доступен для просмотра на YouTube.

В клипе можно увидеть мультяшного героя, с которого начиналась карьера Глюкозы. Однако сейчас белокурая девочка предстает перед зрителями в более современном формате. Сама Глюкоза называет совместный проект с Little Big "трипом в подсознание".

Напряги напрягли Достали, больше не берешь звонки Москва из пробок лабиринт А я в добавок делаю мозги Ведь ты Туру-ту-туру-ту-руру влюбился в дуру. Гласят строки песни

За несколько часов с момента публикации клип собрал более 55 тысяч просмотров на YouTube.

Ранее "Ленинград" выпустил новый клип про уборку в Петербурге.

Видео: YouTube / Глюк"oZa