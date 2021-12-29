Little Big создали для Глюкозы новый мультипликационный клип

Петербургская панк-рэйв группа Little Big создала для певицы Глюкозы новый мультипликационный клип. Ролик на совместную песню артистов Ebobo доступен для просмотра на YouTube.
В клипе можно увидеть мультяшного героя, с которого начиналась карьера Глюкозы. Однако сейчас белокурая девочка предстает перед зрителями в более современном формате. Сама Глюкоза называет совместный проект с Little Big "трипом в подсознание".
Напряги напрягли
Достали, больше не берешь звонки
Москва из пробок лабиринт
А я в добавок делаю мозги
Ведь ты
Туру-ту-туру-ту-руру влюбился в дуру.
Гласят строки песни
За несколько часов с момента публикации клип собрал более 55 тысяч просмотров на YouTube.
Ранее "Ленинград" выпустил новый клип про уборку в Петербурге.
Видео: YouTube / Глюк"oZa
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