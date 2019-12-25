Петербуржцы напишут "Литературный диктант" 23 сентября

Мероприятие пройдёт в офлайн-формате на площадках библиотек и других учреждений, которые подавали заявку на регистрацию.

Библиотеки Северной столицы присоединятся к ежегодной международной просветительской акции "Литературный диктант". Об этом информируют организаторы мероприятия.

Мероприятие пройдёт в офлайн-формате на площадках библиотек и других учреждений, которые подавали заявку на регистрацию. Участникам акции необходимо будет проверить себя в знании классики литературы и современной поэзии и прозе, ответив на 20 вопросов. Тест будет связан с писателями и героями произведений, литературными тропами и видами стихотворных размеров.

Результаты диктанта станут известны не позже 30 сентября. Все участники получат сертификаты, победителей наградят дипломами и призами. Отметим, что для участия обязательно нужно пройти регистрацию на сайте.

Ранее мы сообщили о том, что в "Тотальном диктанте" больше всего ошибок было допущено в словах "кардинально" и "сызмальства".

Фото: Pxhere