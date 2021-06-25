Лисы раскопали землю у кургана Вещему Олегу в Ленобласти

Хозяйка норы попала в объектив фотоловушки.

Блогер-биолог Павел Глазков обнаружил лисью нору у кургана Вещему Олегу в Старой Ладоге. Хитрые плутовки раскопали землю прямо под монументом. Подтверждением этому стали фото и видео, опубликованные в группе "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте".

Осмотрев курган, я заметил отверстия в верхней части земляного вала. Сначала не мог поверить! Но при внимательном изучении сомнений не осталось: это лисьих лап дело! Отметил Павел Глазков

По словам биолога, нора принадлежит обыкновенной лисице. По данным Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, в Ленобласти их обитает около 6 тысяч особей.

Хозяйку норы Глазков дождаться не смог. Однако она попала в объектив фотоловушки.

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Фото, видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков