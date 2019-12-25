Липовый сад-трансформер появится в Кронштадте

Для зелёной зоны будет закуплено 2 тыс. растений, высажено 226 кустарников, 117 ампельных культур, 12 деревьев и несколько видов цветущих трав.

В Петербурге объявлен тендер на создание липового сада-трансформера на Якорной площади в Кронштадте. По информации "Фонтанки", он был размещён на портале ЕИС ещё 13 июля. Тогда начальная цена контракта составляла 23 млн рублей, однако победитель в итоге предложил снизить её до 6,8 млн рублей.

Для зелёной зоны будет закуплено 2 тыс. растений, высажено 226 кустарников, 117 ампельных культур, 12 деревьев и несколько видов цветущих трав. На территории будет находиться рулонный газон, скамейки и урны.

Кроме того, с новым объектом связан другой конкурс на 29 млн рублей по поставке вазонов: на данный момент победителя в нём не определили. Ожидается, что сад откроют ко Дню ВМФ.

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Фото: Pxhere