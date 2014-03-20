Липы с набережной Мойки переехали в другие скверы

Деревья, которые раньше украшали набережную реки Мойки рядом с Новой Голландией, теперь будут радовать горожан в других местах. Эти растения нашли новое место обитания в Багратионовском сквере, на бульваре улицы Марата и в Подъезде переулка. Всего было перемещено 33 дерева.
Переселение деревьев было запланировано в рамках проекта реконструкции набережной реки Мойки, которая находится ниже Матвеевского моста. Деревья осторожно выкапывались, укрывались корнями и тщательно ухаживались до посадки на новом месте.
Работы по капитальному ремонту набережной реки Мойки между Матвеевым и Храповицким мостами стартовали в июле. Исторический гранитный участок набережной протяженностью 456 метров будет восстановлен к 2026 году.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам рассказали, как специалисты "Мостотреста" борются с обледенением на переправах.
Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"
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