Липы с набережной Мойки переехали в другие скверы

Переселение деревьев было запланировано в рамках проекта реконструкции набережной.

Деревья, которые раньше украшали набережную реки Мойки рядом с Новой Голландией, теперь будут радовать горожан в других местах. Эти растения нашли новое место обитания в Багратионовском сквере, на бульваре улицы Марата и в Подъезде переулка. Всего было перемещено 33 дерева.

Переселение деревьев было запланировано в рамках проекта реконструкции набережной реки Мойки, которая находится ниже Матвеевского моста. Деревья осторожно выкапывались, укрывались корнями и тщательно ухаживались до посадки на новом месте.

Работы по капитальному ремонту набережной реки Мойки между Матвеевым и Храповицким мостами стартовали в июле. Исторический гранитный участок набережной протяженностью 456 метров будет восстановлен к 2026 году.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам рассказали, как специалисты "Мостотреста" борются с обледенением на переправах.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"