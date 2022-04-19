  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лионский зал и Агатовые комнаты могут получить VR-копии
Сегодня, 13:02
83
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Лионский зал и Агатовые комнаты могут получить VR-копии

0 0

Ранее была представлена Янтарная комната.

В Екатерининском дворце музея-заповедника "Царское Село" представили копию Янтарной комнаты, которую выполнили в виртуальной реальности (VR). Следующими проектами могли бы быть Лионский зал и Агатовые комнаты. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала директор государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова.

Очки виртуальной реальности позволяют рассмотреть Янтарную комнату в мельчайших подробностях. В виртуальном пространстве можно рассматривать предметы максимально близко, чего нельзя делать в реальности. 

В ближайшее время будет организована передвижная выставка проекта. Первыми городами станут Калининград, Воронеж, Псков и Выборг. 

Фото: pexels

Теги: агатовые комнаты, лионский зал, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии