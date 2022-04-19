Лионский зал и Агатовые комнаты могут получить VR-копии

Ранее была представлена Янтарная комната.

В Екатерининском дворце музея-заповедника "Царское Село" представили копию Янтарной комнаты, которую выполнили в виртуальной реальности (VR). Следующими проектами могли бы быть Лионский зал и Агатовые комнаты. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала директор государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова.

Очки виртуальной реальности позволяют рассмотреть Янтарную комнату в мельчайших подробностях. В виртуальном пространстве можно рассматривать предметы максимально близко, чего нельзя делать в реальности.

В ближайшее время будет организована передвижная выставка проекта. Первыми городами станут Калининград, Воронеж, Псков и Выборг.

Фото: pexels