Лимиты по кредитным картам в России достигли допандемийных значений

Средняя сумма одобренного лимита составила 71,9 тыс. рублей.

В августе банки в России одобрили 772 млрд рублей лимитов по кредитным картам. Это на 29% больше, чем в это же время в 2020 году. Таким образом объем достиг допандемийных значений. Об этом сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс", пишет ТАСС.

В августе российские банки выдали 1,07 млн кредитов. Если сравнивать с августом 2020 года, то это на 28% больше. При этом средняя сумма одобренного лимита составила 71,9 тыс. рублей, что на 1% больше, чем в августе 2020 года. А если сравнивать с июлем 2021 года, т рост составил 3,5%.

Ранее мы писали, что российские банки стали чаще разрешать уходить в минус по картам.

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