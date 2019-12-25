С начала года жители Северо-Запада оформили 270 тысяч кредитных карт в Сбере

Торговый оборот по картам вырос на 16% и составил 183,4 млрд рублей.

С января по октябрь 2021 года Северо-Западный банк ПАО Сбербанк выдал более 270 тысяч кредитных карт. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Торговый оборот по картам вырос на 16% и составил 183,4 млрд рублей.

С начала года в Петербурге оформили более 105 тысяч кредиток, торговый оборот по действующим картам превысил 85 млрд рулей. Это на 13 млрд больше, чем в прошлом году за это время.

Лидерами по приросту числа выданных кредитных карт стали Ленобласть (73%), Республика Карелия (61%), Вологодская и Калининградская области – 55% и 54% соответственно.

Кредитка – это не только оперативный финансовый инструмент, но и при грамотном подходе – способ инвестировать собственные средства. При этом она должна быть бесплатной и с длинным грейс-периодом. Такими характеристиками обладает кредитная СберКарта. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Для пользователей СберКарты предусмотрен удобный беспроцентный период до 120 дней. Можно целый месяц совершать покупки, а затем есть еще три, чтобы вернуть их без процентов. Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, гарантированная ставка по карте составит 17,9% годовых. Сниженная ставка 9,8% в категории "Здоровье" и СберМегаМаркете. Также среди преимуществ – бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях.

Оформить кредитную СберКарту можно в приложении Сбербанк Онлайн или в любом офисе Сбера. Весь процесс от рассмотрения до начала пользования составит около двух минут. Подробнее о карте читайте на сайте банка.

Фото: Piter.TV