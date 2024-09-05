Лимаренко: население Южно-Сахалинской агломерации намерены увеличить вдвое

Валерий Лимаренко сообщил о развитии Экополиса.

Население Южно-Сахалинской агломерации, в которую входит будущий город Экополис, планируется увеличить с 250 тысяч человек до 500 тысяч. Соответствующими планами с коллегами поделился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на профильной сессии "Стратегия уникальности. Есть ли шанс у новых городов?". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Губернатор указал на то, что 500 тысяч человек - это реальные планы на ближайшие годы, однако он верит, что в далекой перспективе, примерно через 20 лет, местная агломерация может быть локацией-миллионником по количеству проживающих на этой территории граждан.

Экополис становится частью агломерации, куда входит Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск. <...> Сейчас здесь проживают 250 тыс. человек. Наша задумка в том, чтобы в ближайшие годы это было полмиллиона, потому что новый бизнес, новые рабочие места. Валерий Лимаренко, глава региона

Напомним, что 15 июля в Корсаковском районе, расположенном в южной части Сахалина, состоялась торжественная церемония закладки первого камня "Дальневосточного квартала". Этот проект имеет условное название "Экополис". В основание будущего жилищного комплекса "Сердце Сахалина" специалисты запечатали капсулу времени. За следующие десять лет властями региона планируется создать два миллиона квадратных метров жилплощади для 65 тысяч жителей Дальнего Востока.

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Фото и видео: ВЭФ 2024