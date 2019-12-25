Ликвидировано загрязнение на Дудергофском канале

Накануне, 7 октября, мобильная экологическая дежурная служба комитета по природопользованию получила сообщение о загрязнении Дудергофского канала, сообщили в пресс-службе ведомства. Заявитель отметил, что обнаружил пятна нефтепродуктов на акватории в районе 2-го Петергофского моста.
Специалисты "Пиларн" и экипаж специализированного нефтемусоросборщика "Дозор" выехали к месту и подтвердили факт загрязнения. Были незамедлительно приняты меры по ликвидации разлива: активной пеной обработали акваторию Дудергофского канала от моста Партизана Германа до моста Ахмата Кадырова.
Информацию передали в надзорные органы.
В пятницу, 8 октября, провели дополнительный визуальный мониторинг в месте разлива нефтепродуктов, территорию обработали сорбентом.
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Фото: Cмольный
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