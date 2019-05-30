Закрытие СКК "Петербургский" отложили до конца 2019 года. При этом Смольный подчеркнул, что учреждение не будет получать поддержки из бюджета города.
Правительство Петербурга порекомендовало СКК активно приступать к поиску мероприятий на этот год. Однако с этим могут возникнуть сложности: летом, как правило, ищут площадки на следующий год.
Решение о ликвидации ГУП "Петербургский спортивно-концертный комплекс" было принято в марте. Учреждение не смогло выполнить предписания МЧС и прокуратуры об устранении нарушений в области системы безопасности.
Ранее мы писали, что архитекторы просят признать СКК памятником культуры.
Видео: YouTube / Взял и Поехал!
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