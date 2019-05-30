При этом учреждение не будет получать госфинансирование.

Закрытие СКК "Петербургский" отложили до конца 2019 года. При этом Смольный подчеркнул, что учреждение не будет получать поддержки из бюджета города.

Правительство Петербурга порекомендовало СКК активно приступать к поиску мероприятий на этот год. Однако с этим могут возникнуть сложности: летом, как правило, ищут площадки на следующий год.

Решение о ликвидации ГУП "Петербургский спортивно-концертный комплекс" было принято в марте. Учреждение не смогло выполнить предписания МЧС и прокуратуры об устранении нарушений в области системы безопасности.

Ранее мы писали, что архитекторы просят признать СКК памятником культуры.

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