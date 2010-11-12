За неделю сотрудники ККИ в Петербурге ликвидировали 23 незаконные автостоянки

Всего было освобождено 50 тыс. кв.м территорий, принадлежащих городу, в Красногвардейском, Колпинском, Фрунзенском, Красносельском, Кировском, Выборгском, Невском и Московском районах.

В период с 3 по 9 июля специалисты Комитета по контролю за имуществом (ККИ) ликвидировали 23 незаконных автостоянки на территории Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего было освобождено 50 тыс. кв.м территорий, принадлежащих городу, в Красногвардейском, Колпинском, Фрунзенском, Красносельском, Кировском, Выборгском, Невском и Московском районах. Автостоянки, которые функционировали без необходимой на это документации, располагались на улицах Кржижановского, Маршала Тухачевского, Маршала Казакова, Люботинском проспекте, Караваевской улице, в Саперном переулке, Раумской улице и т.д.

Основную часть земель освободили принудительно. Участники рейда провели демонтаж ограждений, будок охраны, шлагбаумов, бытовок, эстакад и прочих конструкций. Владельцам автостоянок нужно будет возместит стоимость проведённых работ.

Ранее мы сообщили о том, что более полусотни незаконных объектов уличной торговли ликвидировали в Петербурге во второй половине июня.

Фото: Пресс-служба ККИ