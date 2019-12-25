Лидером по вводу жилья в Петербурге стал Setl Group

По России холдинг занял второе место по вводу жилья.

В прошедшем 2020 году холдинг Setl Group успел ввести в эксплуатацию более 709 тысяч квадратных метров жилой площади, что на 4% больше, чем в 2019 году. Компания заняла вторую строчку топа по России по вводу жилья и первую в Петербурге.

В Петербурге и Калининградской области холдингу удалось ввести в эксплуатацию 36 жилых домов. Так, в Северной столице компания сдала проекты "Чистое небо", "Солнечный город", первую очередь ЖК "Зеленый квартал" и ЖК "Pulse на набережной".

Кроме того, завершилось строительство проекта высокого комфорт-класса "Философия", ЖК "Облака на Лесной", ЖК "Фортеция" и комплекс "ArtLine в Приморском". Помимо жилых объектов, холдинг построил 9 социальных объектов на четыре тысячи мест: две школы, шесть детских садов и одну начальную школу с детским садом.

Ранее мы писали, что ценник самой дешевой квартиры в Петербурге остановился на 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV