Лидером по сокращению врачей в 2018 году стала скорая помощь

Их стало меньше на 534 человека.

Выяснилось, кого из российских медиков сокращают чаще других. Об этом сообщил РБК.

За восемь лет на треть сократилось число врачей скорой помощи, в прошлом году именно этих врачей стало меньше всего. В 2018 году их стало меньше на 534 человека. Первые места в списке регионов, где произошли наиболее сокращения, заняли Тульская область и Чеченская Республика.

За восемь лет, с 2011 по 2018 год, количество врачей скорой помощи уменьшилось с 16 025 до 11 078. Уменьшение количества врачей скорой помощи связано с их перераспределением, а также "сокращением числа вызовов на 9,4%.

Ранее петербургские врачи достали из мужчины гигантский фаллос.

Видео: YouTube/ ООО ЦЭМП