Сирил Рамафоса оценил итоги саммита в Йоханнесбурге.

Лидеры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) считают, что для мира настал момент для использования местных валют, а также альтернативных платежных систем. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции на XV саммите в южноафриканском городе Йоханнесбурге сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса. Политический лидер пояснил, что альянс готов искать новые возможности для улучшения стабильности, надежности и честности глобальной финансовой архитектуры безопасности.

Настал глобальный момент для использования местных валют, альтернативных финансовых процедур и альтернативных платежных систем. Сирил Рамафоса, глава ЮАР

В БРИКС пригласят шесть новых стран.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда