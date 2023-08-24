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Лидеры БРИКС считают, что настал момент для использования местных валют

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Сирил Рамафоса оценил итоги саммита в Йоханнесбурге.

Лидеры БРИКС  (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) считают, что для мира настал момент для использования местных валют, а также альтернативных платежных систем.  Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции на XV саммите в южноафриканском городе Йоханнесбурге сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса. Политический лидер пояснил, что альянс готов искать новые возможности для улучшения стабильности, надежности и честности глобальной финансовой архитектуры безопасности.

Настал глобальный момент для использования местных валют, альтернативных финансовых процедур и альтернативных платежных систем.

Сирил Рамафоса, глава ЮАР

В БРИКС пригласят шесть новых стран.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: брикс, нацвалюты, сирил рамафоса, финансы, экономика, юар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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