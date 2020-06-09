Лидера оппозиции Танзании Фримана Мбове ранили в результате нападения. Об этом сообщили журналисты из местного издания Citizen. Они ссылаются на представителей "Партии за демократию и прогресс". Парламентарии рассказали, что на председателя партии напали, когда мужчина возвращался домой. Преступление совершено в столице Танзании Додоме.
Национальный председатель Chadema Фриман Мбове подвергся нападению и был ранен неизвестными нападавшими
местные СМИ
На данный момент известно, что пострадавшего госпитализировали. Он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Американец утонул, делая необычное предложение руки и сердца возлюбленной.
Видео: YouTube / Millard Ayo
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все