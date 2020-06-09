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Лидера оппозиции Танзании Фримана Мбове ранили в результате нападения

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Парламентарий госпитализирован.

Лидера оппозиции Танзании Фримана Мбове ранили в результате нападения. Об этом сообщили журналисты из местного издания Citizen. Они ссылаются на представителей "Партии за демократию и прогресс". Парламентарии рассказали, что на председателя партии напали, когда мужчина возвращался домой. Преступление совершено в столице Танзании Додоме.

Национальный председатель Chadema Фриман Мбове подвергся нападению и был ранен неизвестными нападавшими

местные СМИ

На данный момент известно, что пострадавшего госпитализировали. Он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. 

Американец утонул, делая необычное предложение руки и сердца возлюбленной.

Видео: YouTube / Millard Ayo

Теги: оппозиция, ранение, танзания, фриман мбове
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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